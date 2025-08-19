東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に両パークで提供される「スーベニアランチケース」を紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアランチケース

価格：対象セットにプラス1,300円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「プラズマ・レイズ・ダイナー 」／東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スーベニアランチケース」

ハロウィーンのパークを楽しむミッキー&フレンズの表情に注目。

両サイドのドット柄がアクセントになっています

裏面はパークの名所がハロウィーンらしい雰囲気に！

仮装を楽しむチップ＆デールもかわいい☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアランチケースの紹介でした。

