ミッキー＆フレンズの表情に注目！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアランチケース
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に両パークで提供される「スーベニアランチケース」を紹介していきます。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアランチケース
価格：対象セットにプラス1,300円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「プラズマ・レイズ・ダイナー 」／東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スーベニアランチケース」
ハロウィーンのパークを楽しむミッキー&フレンズの表情に注目。
両サイドのドット柄がアクセントになっています
裏面はパークの名所がハロウィーンらしい雰囲気に！
仮装を楽しむチップ＆デールもかわいい☆
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”スーベニアランチケースの紹介でした。
