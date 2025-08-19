俳優の中村倫也（38）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。下積み時代の貧乏生活を振り返った。

この日は俳優の堤真一とそろって登場。この日夏休み中の「ハライチ」澤部佑の代打MCを務めた「ずん」飯尾和樹から「1日50〜60円で生活したことがあるっぽい」とのイメージをぶつけられると、2人は共に「〇」の札を掲げてみせた。

堤は「5、60円どころか、3日間水だけっていう。水道水だけ」の時があったと告白。当時は家賃2万円のアパート住まいで、お金がない時の舞台稽古の際には「必ず先輩について行きます」とおごってもらっていたと話した。

中村も「僕もだから、気づいたらあと2週間1000円か、みたいな」と回想。

「僕もだからそういう時は堤さんだったり、いろんな先輩に。今日どっかご飯行かれるんですか？って。何もなくても電話して。行っていいですか？って言って」とごちそうになっていたとぶっちゃけた。

中村は1人暮らしは“役者人生における父”と慕う堤の指令で始めたと語っていただけに、MCの「ハライチ」岩井勇気は「一人暮らしさせられたせいじゃないんですよね」と確認して笑わせた。