¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡¡ÂÓ¾õá×¿¾¤Î·Ð²áÌÀ¤«¤¹¡¡ÌÜ¤¬¼ð¤ìÆ¬Èé¤Ë¤âÈ¯¿¾¡Ä¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÌ²¤ì¤ë¤³¤Îº¢¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÂÓ¾õá×¿¾¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¤Î·Ð²á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈùÇ®¤ÈÈ¯¿¾¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂ¼¤Ï13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö·îÍËÆü¡¡ÄË¤µ¤¬Áý¤·Ç®¤â½Ð¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¡ºòÆü¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÈéÉæ²Ê¤ÇÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤íÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç4Æü¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤³¤¦¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡Ä¾¤°¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤4Æü´Ö¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡¡º£Æü¤â¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¡¡ÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¿Ê¬¤ä¤Ã¤ÈÌ²¤ì¤ë¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡×¤È·Ð²á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤¬¼ð¤ì¤ÆÆ¬Èé¤Ë¤âÈ¯¿¾¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÈ¯¿¾¤¬ÇË¤±¤½¤ì¤¬È±¤ËÍí¤ß¡¡¤Ù¤Ã¤È¤êÆ¬Èé¤òÅ»¤¤¥«¥Á¥«¥Á¡õ¥¤¥¿¥¤¥¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡ÂçÊ¬ÄË¤ß¤¬°ú¤¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡¡Ç®¤â37.1¡Á38ÅÙ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤ä¤Ã¤È36ÅÙÂå¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö´ã¤Î¼ð¤ì¤â¡¡¼ð¤ì¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¸µ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈNHK¡¡BS¤ÇºÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö³Î¼Â¤Ë²÷Êý¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥³¥ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¡¡ºÇ¶¯¸ÅÂ¼ÈæÏ¤ÃÂÀ¸¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÀ¼¤òÍ¥Àè¤·¤Æ²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÂ¼¤Ï2012Ç¯1·î¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£°ìÅÙ¤Ï´²²ò¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î17Ç¯¤ËºÆÈ¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¾°Ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£23Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¢ÉôËµÂçÆ°Ì®¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¸½ºß¤â¹³¤¬¤óºÞ¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂÓ¾õá×¿¾¤â¡Ö²Æ¥Ð¥Æµ¤Ì£¤ÎÃæ¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÌÈ±Ö¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤Î¤«¸¶°ø¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£