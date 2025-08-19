双子を妊娠中のタレント・中川翔子が１９日、自身のＳＮＳを更新。９歳の時に亡くなった元タレントの父・中川勝彦さんの幼少期写真を公開し、これから生まれてくる子供に思いを重ねた。

中川はインスタグラムに「健診！むくみ、塩分血圧など合格でホッとしました、が、張りやすくなってるから安静にとのこと 初期は出血したり大変だったけど、痛みもなくよくここまできてくれた、、えらいよ双子たち ギリギリまでどうかお腹で無事でいてほしい」と順調な経過を報告。

「すでに二人あわせて３５５０ｇとかあるみたい、さらに羊水や胎盤や血液増えてるから、、ひい 一気に重たくなったわけだ、、まだ一カ月以上ある まだまだ増えるのでしょうね 息苦しいです 予定日は本当は１０月後半だけど、双子だと大きくなりすぎるから一カ月くらい早めに帝王切開になるんだそう 早産ならないよう安静頑張ります！」と、帝王切開での出産時期を明かした。

そして「父の小さい頃の写真もらいました 男の子って想像つかないけどこんなイメージなのかなぁ？」と、まもなく会える双子の男児と父を重ね合わせて想像していた。