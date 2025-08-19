È¬Â¼ÎÝ¡¢NBA¤ÎÎý½¬ÈäÏª¡¡Ãæ¹âÀ¸Á°¤Ç¥·¥å¡¼¥È
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬Ãæ¹âÀ¸¤é153¿Í¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ½ªÆü¤¬19Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢È¬Â¼¤¬NBA¤Ç»î¹çÁ°¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÎý½¬¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÌÃÖ¤«¤éÌó20Ê¬´Ö¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òµÙ¤ß¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î»ØÆ³¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë²¼¤Ø¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤«¤é³°¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹Îý½¬¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ìÆâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¹¥±Ãæ¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ç¤â¶¥Áè¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È»²²Ã¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤è¤ë20Æü¤Î»î¹ç¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£