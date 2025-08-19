BABYMETALが8月8日にリリースしたニューアルバム『METAL FORTH』が、全米総合アルバムチャート（Billboard 200）で初登場9位を記録し、日本人グループおよび日本語歌唱アルバムとして史上初となるTOP10入りを果たした。

また、日本国内では『オリコン週間合算アルバムランキング』3位を、同ランキングのジャンル別『ROCKアルバムランキング』、『デジタルアルバムランキング』では1位を獲得している。ドイツでは自己最高となるトップ10入り、イギリスではトップ20入りをそれぞれ果たしており、オランダやフランスでも過去最高のチャート順位を記録した。

さらに、Spotify『Top Albums Debut U.S. Chart』で初登場10位を記録し、米国iTunesダウンロードアルバムチャートでは2位を獲得している。

なお、BABYMETALは本アルバムを携えたワールドツアーを開催中。今月は日本凱旋公演となる『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN』を20日に名古屋 COMETEC PORTBASE、21日にZepp Osaka Baysideにて開催し、同月30日、31日には『聖飢魔Ⅱ vs BABYMETAL～悪魔が来たりてベビメタる～』への出演も予定している。

加えて、2026年1月10日、11日にはさいたまスーパーアリーナで『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』の開催も控えており、アルバム封入特典のチケット先行も行われている。

＜BABYMETAL メンバーコメント＞

BABYMETALの新しいアルバム『METAL FORTH』を世界中で応援してくれてありがとうございます！！私たちは皆さんと共に「メタルのその先へ」と進み、どんどんとキャリアが更新されています。あなたの国へ、あなたの街へ、とBABYMETALは旅を続けていきますので、ぜひBABYMETALのshowでお会いしましょう！！

（文＝リアルサウンド編集部）