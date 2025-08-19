¡Ö99.4%¡×Êá¤ì¤¿¡ÈÍîµå¡É¡Ä¥É·³¡¢Íê¤ì¤ë¼çË¤¡È¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉÄËº¨¼éÈ÷¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡×ÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿½Ö´Ö
¡ÚMLB¡Û¥í¥Ã¥¡¼¥º 4x¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö99.4%¡×Êá¤ì¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¥·¡¼¥ó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡»î¹ç¤ÎÌÀ°Å¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à2°Ì¤ÎÂÇÅÀ¤ò²Ô¤°¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤ÇÂç¤¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤À¤¬¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏºÇ½ª²ó¤ËÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¤Ï99.4%¤Î³ÎÎ¨¤ÇÊáµå¤Ç¤¤¿ÂÇµå¤òÊá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤³¤ì¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï5ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¡¼¥Ð¡¼ÆâÌî¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£»î¹ç¤Ï3¡¼3¤ÇºÇ½ª²ó¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤ò·Þ¤¨¤¿¡£1ÅÀ°Ê¾å¤¬Æþ¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï1»à¤Ç¡¢Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥Ð¡¼¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡¼1¤«¤é³°³Ñ¤ËÄÀ¤à¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÚ¶õ»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿¼¤á¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¡£Íî²¼ÃÏÅÀ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿¤Ð¤·¤¿¥°¥é¥Ö¤ÎÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥É¥¥¥¢¥ë¥Æµ¼Ô¤ÏX¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤Ç¤ÏÊáµå³ÎÎ¨¤¬99.4%¤À¤Ã¤¿¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¤³¤Î0.6%¤Î³ÎÎ¨¤Çµ¯¤¤ë¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥Ð¡¼¤ÏÆóÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¡£Â³¤¯¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¥ëÆâÌî¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤âX¤Ç¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÍîµå¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥ß¥¹¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¯·Á¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î74ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çË¤¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡ÖÄ¹ÂÇ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¡Ê¥È¡¼¥Ð¡¼¤Ï7²ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤«¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢Êá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤À¤±¤ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çË¤¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òµá¤á¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë