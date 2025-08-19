松井玲奈「夢かと思うくらい嬉しいことがありました」 2ショットに反響「夢の共演」「叶えちゃう玲奈ちゃんもすごい」
俳優の松井玲奈（34）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。「夢かと思うくらい嬉しいことがありました」と、映画『ハリー・ポッター』シリーズでドラコ・マルフォイ役として全作に出演する俳優のトム・フェルトン（37）との対談が実現したことを報告。東京・原宿にグランドオープンした「ハリー・ポッター ショップ 原宿」を訪れ、店内を一緒に見学した際の2ショット写真を公開した。
【写真】「叶えちゃう玲奈ちゃんもすごい」トム・フェルトンとの2ショット写真を披露した松井玲奈
「1週間ほど前に、ブロードウェイのシアターでトムに会う夢を見ていたんですが、なんと日本でお会いできるなんて!!思わぬ形で正夢になり驚くとともに、いつかお会いしたいと思っていたトムに会えたことに感激して、涙を堪えながらのお仕事でした」などと興奮気味につづり、「お気に入りの杖はどれ？って聞かれて、デスイーターの杖を選んだら後退りされたのも良い思い出」などと秘話も明かした。
この投稿にファンからは「正夢すごいね！叶えちゃう玲奈ちゃんもすごい！」「夢の共演」「すげー!!マルフォイとハーマイオニー」「本当に凄すぎます！しかも羨ましいです！夢叶えるなんて本当に尊敬します」「玲奈ちゃん凄すぎます！」「マルフォイを後退りさせるとは、、、」「めっちゃ羨ましい ドラコ・マルフォイ推し通ります」などのコメントが寄せられている。
「1週間ほど前に、ブロードウェイのシアターでトムに会う夢を見ていたんですが、なんと日本でお会いできるなんて!!思わぬ形で正夢になり驚くとともに、いつかお会いしたいと思っていたトムに会えたことに感激して、涙を堪えながらのお仕事でした」などと興奮気味につづり、「お気に入りの杖はどれ？って聞かれて、デスイーターの杖を選んだら後退りされたのも良い思い出」などと秘話も明かした。
この投稿にファンからは「正夢すごいね！叶えちゃう玲奈ちゃんもすごい！」「夢の共演」「すげー!!マルフォイとハーマイオニー」「本当に凄すぎます！しかも羨ましいです！夢叶えるなんて本当に尊敬します」「玲奈ちゃん凄すぎます！」「マルフォイを後退りさせるとは、、、」「めっちゃ羨ましい ドラコ・マルフォイ推し通ります」などのコメントが寄せられている。