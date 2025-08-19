中条あやみ「すごく意外」初共演の夏帆に“恋愛ドラマ”のイメージなかった

女優の中条あやみ（28歳）、10月期火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）のインタビューに対応。初共演となる夏帆（34歳）に“恋愛ドラマ”というイメージがなかったので、「いろいろギャップがたくさん見られるのかな、と楽しみです」と語った。



10月スタートの火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演する中条あやみに対してインタビューが行われ、初共演となる夏帆の印象についての質問が出た。



中条は竹内涼真とのシーンが多いため、「私自身はあまり夏帆さんと同じシーンがないのでなかなかお話しできないんですけど、すごく意外というか、こういう恋愛ドラマというイメージがなかったので。いろいろギャップがたくさん見られるのかな、と楽しみです」と語った。