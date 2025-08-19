RKK

写真拡大

熊本県は 今日19日、有明海に赤潮警報を発令しました。

県水産研究センターによりますと、有明海を調査したところ、赤潮の原因であるシャットネラ属の植物性プランクトンが、警報発令基準値（1mlあたり10細胞以上）を超えたということです。

調査結果によりますと、荒尾沖の水深2m地点で警報基準の74倍にあたる740細胞が確認されたほか、長洲沖でも最大470細胞が検出されるなど、広範囲で基準を上回っています。

なお、現在のところ漁業被害の報告は上がっていないということです。

このプランクトンは極めて有害で、海水が着色しない程度の細胞数でも魚介類を へい死させる恐れがあるということで、県水産研究センターは、周辺で養殖などをしている漁業者に、海の色の変化や養殖魚などの状態に注意するよう呼びかけています。

8月12日には八代海で同じ種類の赤潮警報が発表されていて、19日現在も継続中です。
 

＜シャットネラ属細胞数＞
▼荒尾沖
0ｍ　120
2ｍ　740
5ｍ　590
10ｍ　19

▼長洲沖
0ｍ　410
2ｍ　470
5ｍ　170
10ｍ　490

▼菊池川河口地先
0ｍ　89
2ｍ　93
5ｍ　12

▼菊池川河口沖
0ｍ　12
2ｍ　20
5ｍ　46
10ｍ　58

▼横島地先
0ｍ　12
2ｍ　46
5ｍ　130

▼熊本港地先
0ｍ　120
2ｍ　440
5ｍ　330

▼熊本港沖
0ｍ　4
2ｍ　6
5ｍ　140
10ｍ　58

▼赤瀬沖
0ｍ　15
2ｍ　15
5ｍ　68
10ｍ　0