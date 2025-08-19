【警戒】有明海に赤潮警報 発令基準値の74倍 熊本県
熊本県は 今日19日、有明海に赤潮警報を発令しました。
県水産研究センターによりますと、有明海を調査したところ、赤潮の原因であるシャットネラ属の植物性プランクトンが、警報発令基準値（1mlあたり10細胞以上）を超えたということです。
調査結果によりますと、荒尾沖の水深2m地点で警報基準の74倍にあたる740細胞が確認されたほか、長洲沖でも最大470細胞が検出されるなど、広範囲で基準を上回っています。
なお、現在のところ漁業被害の報告は上がっていないということです。
このプランクトンは極めて有害で、海水が着色しない程度の細胞数でも魚介類を へい死させる恐れがあるということで、県水産研究センターは、周辺で養殖などをしている漁業者に、海の色の変化や養殖魚などの状態に注意するよう呼びかけています。
8月12日には八代海で同じ種類の赤潮警報が発表されていて、19日現在も継続中です。
＜シャットネラ属細胞数＞
▼荒尾沖
0ｍ 120
2ｍ 740
5ｍ 590
10ｍ 19
▼長洲沖
0ｍ 410
2ｍ 470
5ｍ 170
10ｍ 490
▼菊池川河口地先
0ｍ 89
2ｍ 93
5ｍ 12
▼菊池川河口沖
0ｍ 12
2ｍ 20
5ｍ 46
10ｍ 58
▼横島地先
0ｍ 12
2ｍ 46
5ｍ 130
▼熊本港地先
0ｍ 120
2ｍ 440
5ｍ 330
▼熊本港沖
0ｍ 4
2ｍ 6
5ｍ 140
10ｍ 58
▼赤瀬沖
0ｍ 15
2ｍ 15
5ｍ 68
10ｍ 0