国際弁護士の八代英輝氏が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。政治ジャーナリスト田史郎氏に対し「田さんに反旗を翻そうと思って言ってるわけじゃないんですけど…」と困惑するシーンがあった。

番組は、石破内閣の支持率が上昇しているとの朝日新聞の世論調査を紹介。八代氏は調査結果を受け「後押しされてる気分になられると思いますね」と石破首相の心中を推察。石破おろしが盛んな党内と世論のズレについて「党内の世論が間違ってるんじゃないかという気にもなるでしょうし。前回の参院選でノーを突きつけられたのは自民党の旧来の体質だと思う」と指摘した。

参院選大敗後の内閣支持率の上昇については「今回はもともと少数与党だったので、自公プラスどこかで丁寧な話し合いが必要になってきていた。その中で自公の枠組みは残しつつも丁寧に議論ができる人ということで、石破さんの評価が一定程度あるのでは。そこが国民から弾かれていないのが現状の評価」と分析した。

一方で田氏は「『石破さんが良くて自民党が悪い』っていう言い方をされる方がいるんですけど、自民党の総裁は石破さんなんです。石破さんがなにもしてないわけです。政治とカネの問題について。そこが問題なんだろうと思う」と石破氏の責任を指摘。八代氏が「この先石破さんが自民党の改革にも乗り出さずに、政権に執着するところが田さんが言うように見えてきたらピンチだと思う」と同意するも、「この10カ月間やってこなかったわけだから。政治とカネの問題や企業団体献金とかそういう問題について。それをやってできなかったなら分かるんですけど、それをやらずに石破さんが良くて自民党が悪いという構図はちょっとおかしいんじゃないか」と語気を強めた。

八代氏が「これから真価が問われていくってところでどうでしょうか？」とまとめるように呼びかけると、田氏は「石破さんの真価が？だから今まで10カ月間できなかった人が、これからできるんですか？ってことですと」とピシャリ。八代氏が「今までは、まあ…あの僕別に田さんに反旗を翻そうと思って言ってるわけじゃないんですけども。石破さんを擁護するつもりもないんんですけど…」と田氏のかたくなな様子に困惑すると、MCの恵俊彰は「いいですよ〜。世の中の振れ幅って感じがしますよ」と笑いを交えて和ませた。

八代氏は改めて「今までは石破さんの丁寧な手法が弾かれてこなかった。この先は田さんの言われるようになるかもしれませんね？と」と問いかけたが、田氏はいまいち納得できない様子で「はあ」とひと言。八代氏は苦笑いだった。