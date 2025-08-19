¡Ö?!¡×À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤Î¸ÄÀÇÉ¥Ü¡¼¥«¥ëà¶ØÃÇ¥È¥¤¥ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¹ñÆâ³°¤¬¾×·â¡Ö¤¾¤¯¤¾¤¯¤¹¤ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤ÎÀ¼
·¤²¼¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤ÎSUZUKA¤¬¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¥ì¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç¾å·¤¤òÃ¦¤®¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸ý¤ËÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢µÓ¤ò³«¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æthank you¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¾åÍú¤Ã¦¤°¤Î¤Ï¥¢¥«¥ó¤Æ¡×¡Ö¥¹¥º¥«¤ÎÂ¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¤¾¤¯¤¾¤¯¤¹¤ë¡ªºÇ¹â¤À¡×¡ÖTe amooooo¡×¡ÖSubarashii¡×¤ÈÀ¤³¦¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£