8月19日16時頃 販売

ビックカメラは、通販サイト「ビックカメラ.com」にてNintendo Switch 2本体と周辺機器をセットにした商品の先着販売を本日8月19日16時頃に実施した。

対象となるのはSwitch2本体と「Nintendo Switch 2 カメラ」や保護フィルムをセットにした商品に加え、アクション「ドンキーコング バナンザ」のパッケージソフトをセットにしたものなどがラインナップされている。

購入にはログインが必要となり、各商品ともに購入でおよそ1%分のポイントが付与される。

□「ビックカメラ.com」の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット + Nintendo Switch 2 カメラ + High Grade Glass Screen Protector for Switch2 セット」のページ

□「ビックカメラ.com」の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） + ドンキーコングバナンザ + High Grade Glass Screen Protector for Switch2 セット」のページ

(C) Nintendo

