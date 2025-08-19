アメリカ・オレゴン州の広大さがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】オレゴン、こんなに広いぜ！

きっかけになったのは企業の研究者としてアメリカ滞在中のあひるさん（@5ducks5)が「日本の知人が『オレゴン旅行を計画してるんだけど、3泊4日でだいたい全部見て回れる？』と言ってきたのでこの画像を送って『赤枠がオレゴン州だよ』と返してから返事がない。そろそろ垢バレしたのかもしれない。」と紹介した一枚の画像。



あひるさんが投稿したのは日本とオレゴン州を重ねて表示したマップ。これによるとオレゴン州の北東端から南西端は日本で言うと仙台・岡山間に相当し、とても3泊4日では見て回れそうにないことがわかる。



北米西海岸に位置するオレゴン州の面積は約25万5千平方キロメートルで、日本の四国と九州を合わせた面積とほぼ同じ。SNS上ではよく北海道の各都市を1、2時間で行き来できると勘違いしている人々の存在が指摘されるが、まさかオレゴン州バージョンも存在したとは驚きだ。



SNSユーザー達から

「わかりやすい🤣わたしはこないだ、3泊4日でドイツとスペイン行きたいって言われました😆」

「欲張りすぎると空港めぐりで終わりそうな予感も」

「オレゴン州は、ポートランドと田舎しかないから、大丈夫。」



など数々の驚きの声が寄せらた今回の投稿。読者のみなさんもオレゴン州を訪れる際はくれぐれもご注意されたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）