【ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ「ティアーユ・ルナティーク 1/4サイズ」ミューズカラーver.】 2026年1月 発売予定 価格：39,600円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ『ティアーユ・ルナティーク 1/4サイズ』ミューズカラーver.」を2026年1月に発売する。価格は39,600円。

本商品は「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス」のキャラクター「ティアーユ・ルナティーク」を1/4スケールフィギュア化したもの。同社が展開する「ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ」から立体化され、NEWカラーで再登場する。

大人なの豊満なボディを引き立てる白系の水着姿となっており、透明感が際立ったわがままボディが造形されている。

ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ「ティアーユ・ルナティーク 1/4サイズ」ミューズカラーver.

2026年1月 発売予定

価格：39,600円

スケール：1/4

サイズ：全高36cm

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社