¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡È¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÄ´À°³«»Ï¡É¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¼°¤Î²ñÃÌ¤â¹Ô¤¦½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¡×
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦EU½ô¹ñ¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡£²ñÃÌ¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÄ´À°¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤Ï±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÆ®¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡£ÏÂÊ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤¬´¿´î¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¤Û¤«¡¢EU½ô¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È¤â²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤äEU½ô¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤ò¼«¿È¤ÎÁ°¤ËºÂ¤é¤»µÄÏÀ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥°¥ì¥¤¥È¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×2028¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Ë¹»Ò¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÏ¢¤Î²ñ¹ç¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊSNS¡Ë
¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÄ´À°¤ò»Ï¤á¤¿¡£2¿Í¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢»ä¼«¿È¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±Ä´À°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥í¥·¥¢Â¦¤«¤é2¼Ô²ñÃÌ¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë3¼Ô²ñÃÌ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¼°¤Î²ñÃÌ¤â¹Ô¤¦½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¡×
ÆüÄø¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¡¡¥á¥ë¥Ä¼óÁê
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î2¼Ô²ñÃÌ¤òº£¸å2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¡È¥í¥·¥¢´ó¤ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Öº£¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¦¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿ÊÝ¸î¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£²ñÃÌ¸å¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¸å1½µ´Ö¤«¤é10Æü°ÊÆâ¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÊ¸½ñ²½¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£