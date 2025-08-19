好き＆行ってみたい「東京都のダム」ランキング！ 2位「時雨ダム」、圧倒的1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女216人を対象に、「ダム（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい東京都のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「本州から小笠原群島の父島にあるダム。珍しいアスファルトフェイシングフィルダムだからすき」（40代女性／長崎県）、「知人が行ったことがあり興味があるため」（30代女性／茨城県）、「父島にあるダムで、周囲の自然の環境も含めて魅力的だから」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「奥多摩の山に囲まれた湖が本当にきれいで、写真より実物の青さに驚きました。展望塔からの景色が迫力あって素晴らしかったです」（30代女性／愛知県）、「有名なダムカレー目指してツーリング旅もあり？」（40代男性／沖縄県）、「紅葉シーズンは絶景なのでとても良かった」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：時雨ダム／35票小笠原村父島の山あいにひっそりと佇む時雨ダムは、観光客でにぎわうスポットとは一線を画した、静寂と自然美を求める人にぴったりのダム。規模は決して大きくはないものの、周囲には雄大な自然が広がり、訪れる人の心を落ち着かせてくれます。季節ごとの森林浴を楽しみながら、ダム湖を静かに眺める時間は、都会の慌ただしさをすっかり忘れさせてくれるはず。知る人ぞ知る、東京の“深呼吸スポット”です。
1位：小河内ダム／88票多摩川の上流に位置する小河内ダムは、東京とは思えないほど雄大な自然と静けさに包まれたダムです。ここに蓄えられた水は“東京の水がめ”とも呼ばれ、首都圏の生活を支える重要な役割を担っています。ダムによって生まれた奥多摩湖は、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、季節ごとに表情を変える美しい景観が魅力。展望台からの眺めやカヤックなどでの湖上散策なども楽しめ、観光地としての満足度も高いスポットです。
