¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¤Ê¡×¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼É½»æ¤Ç¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡ª ¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥á¥í¤¤¤Ê¤¢¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Ï8·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡õ¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó²Ï°æ¤Î¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Æ¤Þ¤¦¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¥á¥í¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤Ê¤ó¤«¤«¤È¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¤Ê¡Á¡×¡Ö´³»Ù°ì¼þÊ¬Ç¯¤Îº¹¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤ÎÈþËÆ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤ÎÉ½»æºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö½é¤Î¥á¥ó¥ºÉ½»æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡õ¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó²Ï°æ¤Î¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤Ê¤ó¤«¤«¤È¡×ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖMimi Beauty magazine¤ÎÉ½»æ¤ò¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÈþÍÆ¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ØMimi Beauty magazine¡ÙVol. 5¡ÊMimi Beauty¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò²Ï°æ¤µ¤ó¤ÈÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Î¥«¥Ð¡¼¥ë¥Ã¥¯¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤äÈ©¥Ä¥ä¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖMimi½é¤Î¥á¥ó¥ºÉ½»æ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢Æ±»ï½é¤ÎÃËÀ¤ÎÉ½»æÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ý¿ÍÈþÈ©ÃË»Ò¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¡×Æ±»ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï17Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤È²Ï°æ¤µ¤ó¤Î»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¤Ï¡© ²¿¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤é¡×¡Ö·Ý¿ÍÈþÈ©ÃË»Ò¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢»ïÌÌ¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)