【Wonjungyo】人気シートパックが便利なミシン目入りにリニューアル

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、愛用者多数のメイク前部分用シートパックがパワーアップ。すべてのラインが“ミシン目入り”仕様となり、鼻周りや顎下など細かな部分にもぴったりフィットできるようになりました。さらに旅行や持ち運びに便利なお試しサイズも定番化。プロからも支持されるアイテムが、より使いやすく進化しています。

便利に進化！ミシン目入りでさらに使いやすく

新しくなった「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック」シリーズは、スクエア型のシートにミシン目が入り、半分に切って使える仕様へリニューアル。

頬はもちろん、鼻周りや顎下などの細部にもしっかりフィット。忙しい朝でも手軽にうるおいチャージが叶い、メイク前の時短保湿ケアにぴったりです。

全3タイプを徹底チェック

モイストアップレディスキンパックN

50枚入り 価格：1,815円/12枚入り 価格：550円

4種の保湿成分配合で、みずみずしい肌に。

モイストアップレディスキンパック DM N

50枚入り 価格：1,980円/10枚入り 価格：550円

セラミドやヒアルロン酸配合で、厚みのあるシートとリッチなエッセンスが魅力。

薬用モイストアップレディスキンパック【医薬部外品】

50枚入り 価格：1,980円/10枚入り 価格：550円

肌荒れ・ニキビ予防成分を配合し、健やかな肌をサポート。シーンや肌悩みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

メイク前の新習慣に取り入れて♡

ミシン目入りでさらに便利になった「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック」シリーズ。

保湿、リッチなうるおい、薬用ケアと3タイプが揃い、ライフスタイルや肌状態に合わせて選べます。お試しサイズも登場し、旅行や外出先でも頼れる存在に。

メイクの仕上がりや持ちを高めたい方は、ぜひ毎朝の習慣に取り入れてみてください。