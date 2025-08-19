大阪でスポーツ新体験イベント決定 高橋藍＆西田有志ら10月にスペシャルマッチ ビジュアル公開
大阪府による『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』が、10月17日〜19日に開催決定した。「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに2つのイベントを実施する。バレーボール日本代表の高橋藍（※高＝はしごだか／サントリーサンバーズ大阪）、西田有志（大阪ブルテオン）、竹元裕太郎（日本製鉄堺ブレイザーズ）らのビジュアルが公開された。
【画像】『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』に参加するバレーボールチーム
『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』は、グランフロント大阪うめきた広場をはじめとする府内各所で開催。スポーツ体験やアスリートによるステージなど、誰もが気軽に参加できるプログラムを通じ、スポーツの楽しさを体験できる。
『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』は、おおきにアリーナ舞洲で、大同生命SV.LEAGUE所属の在阪3チームを含む5つのチームによるバレーボールのスペシャルマッチが実現し、スポーツ観戦や選手とのふれあいが楽しめる。
■『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』
開催期間：2025年10月17日（金）・18日（土）・19日（日）
メイン会場：グランフロント大阪うめきた広場＋JR大阪駅
・大阪のスポーツの魅力を伝えるステージコンテンツ・
・バレーボール試合のパブリックビューイング
・優勝トロフィーや選手が使用した競技用品の展示 など
サテライト会場：府内各所商業施設など
・スポーツ体験コンテンツ
■『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』
開催場所：おおきにアリーナ舞洲メインアリーナ
開催期間：2025年10月17日（金）・18日（土）・19日（日）
内容：2025-26大同生命SV.LEAGUE開幕を控えた国内強豪5チームによるスペシャルマッチ
10月17日（金）
GAME1／午後1時30分〜 サントリーサンバーズ大阪VS日本製鉄堺ブレイザーズ
GAME2／午後6時30分〜 大阪ブルテオンVSヴォレアス北海道
10月18日（土）
GAME1／正午〜 サントリーサンバーズ大阪VSヴォレアス北海道
GAME2／午後4時30分〜 大阪ブルテオンVS広島サンダーズ
10月19日（日）
GAME1／午後1時〜 日本製鉄堺ブレイザーズVS広島サンダーズ（試合終了後イベント実施予定）
チケット一般販売＝8月27日（水）正午〜
