アメリカのトランプ大統領は18日、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による首脳会談の調整を始めたと明らかにしました。

トランプ大統領

「きょうの会談で全てがうまくいけば、（プーチン氏を含む）3者会談を開催し、そこで戦闘を終結させる可能性が十分あるだろう」

トランプ氏は18日、ゼレンスキー氏との会談とプーチン氏との電話会談を経て、両者が直接顔を合わせる会談の調整を始めたことを明らかにしました。会談後は、自らが加わる3者会談も行うとしています。

時期について、ドイツのメルツ首相は2週間以内に行われるとの見通しを示しています。

一方、焦点のひとつだったウクライナの安全の保証についてトランプ氏は、ヨーロッパと共にアメリカが関与する考えを示しました。「安全の保証」をめぐってはNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長がフォックスニュースのインタビューで、日本も含めたおよそ30か国が関与する方向で調整していることを明らかにしました。

またこの問題をめぐり、石破総理大臣は「日本が何ができ何をすべきかは法制や能力の面も含めよく検討し、しかるべき役割を果たしていく」と述べ、法律上の問題も考慮して関与していく姿勢を示しました。