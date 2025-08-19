◇MLB ジャイアンツ4-3パドレス(日本時間19日、ペトコ・パーク)

ナ・リーグ西地区でドジャースと首位攻防戦を繰り広げるパドレスは、日本時間16日からのドジャースとの3連戦でスイープ負け。さらに、同19日のジャイアンツ戦でも1点差で敗れ、4連敗を喫しました。

パドレスは初回。先発を務めたネストル・コルテス投手が、いきなりジャイアンツ打線に捕まります。先頭のエリオト・ラモス選手と、ラファエル・ディバース選手に2連発を浴び、わずか6球で2点を献上します。さらに1アウトからレフトへの2ベースヒットを許すと、今度はウィルマー・フローレス選手の2ランで早くも4失点目。初回から3被弾と苦しい立ち上がりとなります。

その後は試合が動かず、0-4で迎えた7回の攻撃。1アウトからザンダー・ボガーツ選手がレフト前2ベースで出塁すると、ジャイアンツの失策の間にホームイン。さらに、ライアン・オハーン選手に2ランが生まれ、この回に一挙3点を返します。

後半に追い上げを見せたパドレスでしたが、初回の3被弾が痛く。3-4でジャイアンツに敗れ、4連敗です。

ナ・リーグ西地区は、1位ドジャース、2位パドレス、3位ジャイアンツとなっています。なお、23日からはドジャースとパドレスの3連戦が控えています。