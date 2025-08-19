Gタウン夏祭り２０２５に「GIANTS STORE」（球団提供）

　巨人は、２３、２４日にジャイアンツタウンスタジアムで開催する「共立メンテナンス　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　Ｇタウン夏祭り２０２５」に、球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」を出店すると発表した。

　定番グッズを取り扱うほか、夏に関連した新商品も発売予定。選手を描いた竹うちわをはじめ、夏祭りをモチーフにして描かれたイラストグッズなど、夏を感じるラインアップが取りそろえられている。人気のパペットシリーズからは、夏の風物詩・花火をテーマとしたデザインの新商品が登場。カプセルトイコーナーも設置予定。

　出店に先立ち、巨人公式オンラインストアで１９日から予約販売される。東京ドームの「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では２２日から取り扱う。

【商品一覧】

■パペットシリーズ

・手ぬぐい　花火柄（集合）　１，８００円

・和風巾着　花火柄（集合）　１，８００円

・和風船底ポーチ　花火柄（集合）　１，６８０円

・ガラスマグカップ　花火柄（４種）　２，４００円

・クリアポーチ　花火柄（４種）　１，９８０円

・アクリルスタンド　花火柄（４種）　１，４００円

・竹うちわ　花火柄（４種）　９００円

・ステッカー　花火柄（４種）　４００円

■その他

・プレーヤーズ大判竹うちわ（３３種）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１００円

・＜カプセルトイ＞夏祭り　２５’　ＰＶＣクリアチャーム（３４種）　　５００円

・＜シークレット＞ジャビット夏祭りデザイン　アクリルキーホルダー（１５種）　５００円

・＜シークレット＞ジャビット夏祭りデザイン　缶バッジ（１５種）　　４００円

・＜シークレット＞ジャビット夏祭りデザイン　ステッカー（１５種）　　　　　　　３００円

【Ｇタウン夏祭り店舗情報】

・営業場所：ジャイアンツタウンスタジアム　メイングラウンド　ライト側

・営業日時：８月２３日、２４日　１５：００〜２０：００

※営業時間は変更になる場合あり

　詳細は球団公式ホームページまで。