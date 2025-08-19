巨人は、２３、２４日にジャイアンツタウンスタジアムで開催する「共立メンテナンス ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｇタウン夏祭り２０２５」に、球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」を出店すると発表した。

定番グッズを取り扱うほか、夏に関連した新商品も発売予定。選手を描いた竹うちわをはじめ、夏祭りをモチーフにして描かれたイラストグッズなど、夏を感じるラインアップが取りそろえられている。人気のパペットシリーズからは、夏の風物詩・花火をテーマとしたデザインの新商品が登場。カプセルトイコーナーも設置予定。

出店に先立ち、巨人公式オンラインストアで１９日から予約販売される。東京ドームの「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では２２日から取り扱う。

【商品一覧】

■パペットシリーズ

・手ぬぐい 花火柄（集合） １，８００円

・和風巾着 花火柄（集合） １，８００円

・和風船底ポーチ 花火柄（集合） １，６８０円

・ガラスマグカップ 花火柄（４種） ２，４００円

・クリアポーチ 花火柄（４種） １，９８０円

・アクリルスタンド 花火柄（４種） １，４００円

・竹うちわ 花火柄（４種） ９００円

・ステッカー 花火柄（４種） ４００円

■その他

・プレーヤーズ大判竹うちわ（３３種） １，１００円

・＜カプセルトイ＞夏祭り ２５’ ＰＶＣクリアチャーム（３４種） ５００円

・＜シークレット＞ジャビット夏祭りデザイン アクリルキーホルダー（１５種） ５００円

・＜シークレット＞ジャビット夏祭りデザイン 缶バッジ（１５種） ４００円

・＜シークレット＞ジャビット夏祭りデザイン ステッカー（１５種） ３００円

【Ｇタウン夏祭り店舗情報】

・営業場所：ジャイアンツタウンスタジアム メイングラウンド ライト側

・営業日時：８月２３日、２４日 １５：００〜２０：００

※営業時間は変更になる場合あり

詳細は球団公式ホームページまで。