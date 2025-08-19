¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ûº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤ÇÁ°²ó¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤ÎÀÐ°æ´²»Ò¡ÖÆ±¤¸¥±¥¬¤Ê¤Î¤Ë¸ÅÀÍ¥ºî·¯¤Ï¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ£Æµ¡Ö¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤·¤ª¤µ¤¤¼¯ÅçÇÕ¡×¤Ï£²£°Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Æ±»þ³«ºÅ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¤Ï½éÆü£·£Ò¤Ë£·ÈÖ¼Ö¤Ç½ÐÁö¤¹¤ëÀÐ°æ´²»Ò¡Ê£³£¹¡áÅìµþ¡Ë¤¬·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤·¤Æº£³«ºÅ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Á°²ó¤Î£Çµ½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¤Ï¡¢£¶·î£Çµ¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê´ßÏÂÅÄ¡Ë¤Ç¤ÎÍî¼Ö¤Ë¤è¤ëº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Î±Æ¶Á¤Ç£¶Ãå¡¢£·Ãå¡¢£·Ãå¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö´¶³Ð¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¶²ÉÝ´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¶ÚÆù¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÈè¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³«ºÅ¸å¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î¤¿¤áÃË»Ò¤Î£Çµ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿È¡´Û¤Ø¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¹Àô¤Ë¤â½Ð¸þ¤¤¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¤µ¤é¤ËÆ±Âç²ñ¤Ç½à£Ö¤Î¸ÅÀÍ¥ºî¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÀ¤Ï£··î£Ç¶¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ê¶ÌÌî¡Ë¤Ç¤ÎÍî¼Ö¤Ç±¦¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ëð×ÂÓ£³ËÜ¤òÃÇÎö¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤ÐµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â·è¾¡£²Ãå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¸ÅÀ·¯¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¡Ø¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±ü°æíì¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¥¬¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÐ°æ¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÀ¤¬Ã±¤Ëà¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²á¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤«¤éÃæ£¸Æü¤ÇÎ×¤àº£²ó¤âÉÔ°Â¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°¸¡Á°Æü¤Î£±£¸Æü¤ÎÎý½¬¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é£²£³»þ£´£µÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÇºÇÄ¹¤«¤â¡×¤È¿¼Ìë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬²ò¤òÃµ¤¹ºî¶È¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï·ë²Ì¤¬È¼¤¦¤«¤É¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í£±Ãå¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ºòÇ¯¤Î£Ç£ÐÇÆ¼Ô¤«¤éÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º£Ç£Ð¤Î½÷²¦¤¬º£³«ºÅ¤Ç´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£