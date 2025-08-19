バッテリィズのエースが１８日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、キングコング西野亮廣の言葉に大感激。「やっぱりすごいですね」と握手を求めた。

この日は「お笑いの未来を考える会」として芸人達がそれぞれの意見を発表。その中でエースは勝ち負けを問わないネタ番組を増やして、埋もれている芸人達をもっと知って欲しいと訴え。インディーズライブにも吉本芸人は出られないため「ちっちゃいライブを増やして欲しい」と訴えた。

これに西野は「ぼくはちょっと他責かなって」と切り出し「『こういうのうまくいかない』『こういうのあったらいいでしょ？』というなら、僕なら自分で作る。劇場から。誰かがやってくれるのを待つのではなく、企画を持ち込むとか」とコメント。

そして「それをやった上で話しているのか、やらずに話しているのかでは全然違う」とエースに迫った。エースは「それはやってないです」と言うと「ありがとうございます！」と感激の面持ちで西野の手をガッチリと握った。この光景に横のウエストランド井口は「オンラインサロンとか入りそうだ」「信者増えた」とツッコんだ。

西野はさらに、ネタ番組が減っている理由について「シンプルに視聴者の年齢層が上がっている。２０代の面白さと６０、７０代の面白さは違う」などと解説。これを聞いていたエースは「やっぱりすごいですね…全部分かってますね」と尊敬の眼差し。「初めてお会いした。正直この人何言うてるんやろうって、西野さんをずっと避けてた」と言い西野が「なんで？」と聞くと「僕にはわからないものだと思ってた」と素直に回答。

これに井口らは「もう（オンラインサロンに）入りそうになっている」と笑っていた。