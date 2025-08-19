ËüÇîÈãÈ½¤ò¤Î¤ß¹þ¤àŽ¢¥ª¡¼¥ëËüÇîŽ£Ç®µ¤¤Î"ÀµÂÎ"
¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢ËüÇî¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇä¤¬³«ËëÁ°¤Ë¹õ»ú²½¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤¿Ìó1800ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢ÀÖ»ú¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î8Æü¤ËÌó1800ËüËç¤Î¿å½à¤ËÅþÃ£
8·î11Æü¤ËÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢8·î8Æü»þÅÀ¤ÇÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇä¤¬Îß·×¤Ç1809Ëü5703Ëç¤È¤Ê¤ê¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤äÀ¯ÉÜ¤¬·è¤á¤¿±¿±ÄÈñ¤¬¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ëÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ç¤¢¤ëÌó1800ËüËç¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¡¢8·î13Æü¤ÎÌë¤ËÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø¤ÈÂçºå¹Á±Ø´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡£3Ëü¿Í¤â¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç30¿Í°Ê¾å¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£´íµ¡´ÉÍý¤ä¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¿È¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ÇÂ»ß¤á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î°ìÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÂÎÁà¤äÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¤¬X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÊØ¾è¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬¹¥°ÕÅª¤Ê¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
3Ëü¿Í¤¬Ì´½§¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢Ç®ÂÓÌë¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ä¿Í¹©¼Ç¤Ç»¨µû¿²¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤Ç°ìÈÕ¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ûÎÁ¿å¤ÎÄó¶¡¤¬¸áÁ°4»þ°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Î¤Ä¤¿¤Ê¤µ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤È¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¹õ»ú²½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤äº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½´ü¤»¤ÌÁûÆ°¤òµ¡¤Ë¡¢SNS¾å¤Ê¤É¤Ç°Õ¸«¤Î¾×ÆÍ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊ®½Ð¤¹¤ë¡£
ÈÝÄêÇÉ¤Ï1250²¯±ß¤«¤é2350²¯±ß¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿Í½»»Ä¶²á¤ÎÌäÂê¤ä¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¡¢¹ÎÄêÇÉ¤ÏÌó3Ãû±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ê¤É¤òµó¤²¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¸ÞÎØ¤äËüÇî¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¾å¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤Ê¤É¤¬Íí¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø¶¦»ö¶È¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤ÏÌÙ¤±¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ°ÒÈ¯ÍÈÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡ÖµðÂç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×
Àè¤Î¹õ»ú²½¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Ë±¿±ÄÈñ¤Ï¥Ú¥¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÆ¤·¤¿·úÀßÈñ¤ä10Ãû±ß¤ËµÚ¤Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢·ÐÈñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤éËüÇîÃ±ÂÎ¤ÇÈñÍÑ¤òÏÅ¤¦¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î1964Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Îº¢¤È¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ñ¤¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯·Êµ¤¤ä¡¢6000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¡¹¤òÆ°°÷¤·¡ÖÆüËÜÃæ¤¬Ëü¹ñÇî¤ËÌÀ¤±¡¢Ëü¹ñÇî¤ËÊë¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤«¤é¤À¡£
2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡Ê³«ºÅ¤Ï2021Ç¯¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¯¥í¥Ë¥º¥à¡Ê»þÂåºø¸í¡ËÅª¤ÊÅÀ¤òÙèÙé¤·¤Æ¡Ö¥«¡¼¥´¥«¥ë¥È¡×¡ÊÀÑ²Ù¿®¶Ä¡Ë¤À¤ÈÉ¾¤¹¤ë¸þ¤¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¬¤ÁÅª³°¤ì¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¥«¡¼¥´¥«¥ë¥È¤Ï19À¤µª¤Î¥á¥é¥Í¥·¥¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸½À¤Íø±×Åª¤Ê¿®¶Ä¤Ç¡¢¿À¡¹¤äÀèÁÄ¤ÎÎî¤¬Èô¹Ôµ¡¤äÁ¥¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÒÀÑ¤ß²Ù¡áÉÙ¡Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÇò¿Í¤¿¤Á¤¬Èô¹Ôµ¡¤äÁ¥¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ñ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÇò¿Í¤¿¤Á¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀèÁÄ¤ÎÎî¤À¤È²ò¼á¤·¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÈô¹Ô¾ì¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À°È÷¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î»þÂå¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹Ô»ö¤òÌÏÊï¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¸µµ¤¤À¤Ã¤¿1960¡Á70Ç¯Âå¤Î¹ñ²ÈÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÆ±é¤Ç³èµ¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿êÂà¤·¤¿¹ñ²È¤ÎºÆµ¯Æ°¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾õ¶·¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡£
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤é¤Ï¡¢¡Ö¡ØÁ¥²Ù¿òÇÒ¡Ù¤Ï¶áÂå²½¤¬µßºÑÅª°ÕÌ£¤ÇÀµÅö²½¤µ¤ì¤¿¤è¤¤Îã¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤äÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÅª¡¦Ê¸²½Åª¤ÊÉü¸¢¤Ø¤ÎÀÚ¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤À¡ÊP.L.¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿B.¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¿H.¥±¥ë¥Ê¡¼¡Ø¸Î¶¿ÁÓ¼º¼Ô¤¿¤Á¡¡¶áÂå²½¤ÈÆü¾ï°Õ¼±¡Ù¹â»³¿¿ÃÎ»Ò¡¿ÇÏ¾ì¿Ìé¡¿ÇÏ¾ì¶³»ÒÌõ¡¢¿·ÍË¼Ò¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÊÁ°¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â·úÀß¶È³¦¤Ê¤É¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê´Ñ¸÷¶È³¦¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Ï¤ä°ì¹ñ¤Î¿êÂà¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤ÎÃüÍî¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÁêÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢È¾Ç¯ÄøÅÙ¤Î¹ñ²ÈÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1²ó¤ä2²ó¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ËüÇî¤Ï¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤ê¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤íËüÇî¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ïº£¤äËüÇî¤¬ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á°Õ¼±¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈËüÇî¡×¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤ÎÃæ¤Î¤ªº×¤ê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£SNS¤Î±ê¾å¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤ÇÍÆ°×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÏ¢ÂÓ´¶¡¢°ìÂÎ´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¥¸¥°¥à¥ó¥È¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬¡¢¸Ä¿Í²½¤·¤¿ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¤³¦¤Ç¶¦Æ±À¤òËÂ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¡Ö·à¾ì¤Î´ÑµÒ¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤Ï¡Ö·à¾ì¤Ë¤¢¤Ä¤Þ¤ë´ÑµÒ¤ò¡¢·à¾ì¤Î³°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¶Ñ°ì¤Ê½¸ÃÄ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¸ø±éÃæ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÜ¡¢Á´°÷¤ÎÃíÌÜ¤ÏÉñÂæ¤Ë¤½¤½¤¬¤ì¤ë¡£´î¤Ó¤ËÈá¤·¤ß¡¢¾Ð¤¤¤ËÄÀÌÛ¡¢Çï¼ê³åºÓ¡¢¾Þ»¿¤Î¶«¤Ó¡¢¶Ã¤¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¾õ¶·¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤³¤Þ¤ì¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÀÆ¤Ë¤ª¤³¤ë¡×¤È¡Ê¡Ø¥ê¥¥Ã¥É¡¦¥â¥À¥Ë¥Æ¥£¡¡±Õ¾õ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¡Ù¿¹ÅÄÅµÀµÌõ¡¢Âç·î½ñÅ¹¡Ë¡£
¡Ö¤½¤Î´Ö¡¢¿Í¡¹¤ÎÂ¾¤Î´Ø¿´¡Ê¤«¤ì¤é¤ÎÅý°ì¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¬Î¥¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡Ë¤Ï°ì»þÅª¤ËÃª¾å¤²¤µ¤ì¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢´°Á´¤ËÊü´þ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎËë¤¬¹ß¤ê¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï¥¯¥í¡¼¥¯¤«¤éÍÂ¤±¤¿¤â¤Î¤ò¤¦¤±¤È¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¾ï¤ÎÌò³ä¤Ë¤â¤É¤ê¡¢¿ôÊ¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¿ô»þ´Ö¤Þ¤¨¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¿Ä®¤Î»¨Æ§¤Î¤Ê¤«¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡½¡½¤³¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á°Õ¼±¡×¤ò¡Ö¥¯¥í¡¼¥¯·¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÆ±¾å¡Ë¡£
¿Íµ¤¾å¾º¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×
¤¢¤ì¤Û¤ÉÉ¾È½¤¬°¤«¤Ã¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬µÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ëSNS¤ÎÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¹ñ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ËüÇî¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¡Ö¹¶Î¬Ë¡¡×¤ÎÈ¯¿®¤È¼ÂÁ©¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸³«¤âÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£¸ÞÎØ³«ºÅÄ¾Á°¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç78¡ó¤¬¡Ö³«ºÅ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬Êó¤¸¤é¤ì»Ï¤á¤ë¤ÈÎé»¿°ì¿§¤ËÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¶õµ¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹ñÌ±¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬ÁêÅö¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Í×¤ÏÃ¯¤â¤¬¾è¤Ã¤«¤ì¤ëÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤À¡£
°Å¤¤Ì¤Íè¤Ð¤«¤ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ëÀ¤Áê¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á°Õ¼±¡×¤ò½¼Å¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ñÌ±Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö±éÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¶¦ÄÌ¤Î¸¸ÁÛ¤Ï¡¢¸ø±é¤Î¶½Ê³¤¬¤µ¤á¤ë¤È±À»¶Ì¸¾Ã¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÉ¬¤º½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢±ø¿¦¡¦ÃÌ¹ç»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â10·î¤Ë¤ÏÊÄËë¤¹¤ë¡ÊÎÙÃÏ¤Ç¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Î·úÀß¤¬»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¡£
º×¤ê¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆµõÌµ´¶¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Öº×¤êÊØ¾è»ñËÜ¼çµÁ¡×¤È¤Ç¤âÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¼«¸Ê¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´üÄäÂÚ¤¬Æü¾ïÉ÷·Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¼Â¤¬¿§¤¢¤»¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ê¤À¼¤â¤Þ¤¿ÄËÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê¿¿Æé ¸ü ¡§ É¾ÏÀ²È¡¢Ãø½Ò²È¡Ë