竹内涼真、中学生の頃から作品観ている夏帆に褒められ「嬉しいっすね！」

俳優の竹内涼真（32歳）が、10月期火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）のインタビューに対応。初共演で「中学生の頃から作品を観ている」という夏帆（34歳）から褒められ、「嬉しいっすね！」と喜んだ。



10月スタートの火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」でダブル主演を務める夏帆と竹内涼真にインタビューが行われ、初共演となるお互いの印象について質問。夏帆は「すごくパワーのある方だなって思って。人柄もそうですし、お芝居も物語をちゃんと前に推し進めていける力がある方だなと。それは自分にはないところだから、竹内くんと一緒にできるのは心強いなって思いました」と話す。



竹内は「嬉しいっすね！嬉しいでございます。僕は逆に観てましたからね、作品を。中学生の頃から。このタイミングでご一緒できるのも嬉しかった」と話し、夏帆の心の中に秘めている温かさや優しさを感じていると語った。