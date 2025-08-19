

スマートカーの普及が進む中国では、販売される新車の2台に1台以上がADASを搭載している。写真は自動運転システムのテスト走行の様子（小鵬汽車のウェブサイトより）

【写真】国務院新聞弁公室での記者会見に臨んだ中国公安省交通管理局の王強局長。

スマートカーの販売が急拡大している中国で、搭載された先進運転支援システム（ADAS）に関連した交通事故が増えている。背景には（スマートカーの高機能ぶりをうたう）自動車メーカーの過度な宣伝や、ドライバーの（安全性に対する）過信があるとみられている。

そんななか、危機感を抱いた交通安全当局がドライバーへの異例の注意喚起に乗り出した。7月23日、国務院新聞弁公室（訳注：中国政府の対外広報機関）で開催された記者会見で、中国公安省交通管理局の王強局長は次のように強調した。

「目下の中国市場で販売されている新車に搭載された“スマート・ドライビング・システム”に、自動運転機能は備わっていない。まだ（人間による）運転を補助するレベルであり、クルマの制御は人の手に委ねられている。つまり、（交通事故を起こした場合などの）最終的な責任の主体はドライバーにあるということだ」

レベル2の責任主体は人間

王局長はさらに、具体例を挙げてスマートカーを過信するリスクに警鐘を鳴らした。

「ドライバーが（運転操作をシステムに任せて）ハンドルから手を離し、前方を見ないでスマートフォンを見つめたり、うたた寝をしたりするのは極めて危険だ。ひとたび事故が起きれば、ドライバーは法的責任を問われることになりかねない」

自動運転技術の水準は、国際基準ではレベル0（運転自動化なし）からレベル5（完全自動運転）までの6段階に分類されている。そのうちレベル1とレベル2は「運転支援」の段階であり、責任の主体は人間のドライバーにある。そしてレベル3以上が「自動運転」の段階となり、運転操作の責任がシステムに移る。

現時点の市販車が搭載している自動運転技術は、そのほとんどがレベル2のADASなのが実態だ。

ここ数年、中国の自動車市場では製品差別化の焦点が電動化からスマート化に移っている。業界団体の中国電動汽車百人会の張永偉・副理事長によれば、中国市場で販売される新車がレベル2のADASを搭載する比率はすでに50％を超えたという。



中国政府は自動運転技術に関する知識をドライバー教習や運転免許試験に組み込むことを検討中だ。写真は記者会見した中国公安省交通管理局の王強局長（国務院新聞弁公室のウェブサイトより）

そんな中、一部の自動車メーカーはADASがあたかも自動運転システムであるかのような誇大宣伝に手を染め、消費者が運転支援と自動運転を混同する事態を招いた。

（訳注：中国の自動車メーカーは、責任の主体がドライバーのままシステムの運転操作能力をレベル3相当以上に高め、「レベル2＋」などの呼称で販売するケースが少なくない）

規制緩和に慎重な声も

中国の自動車業界内には、レベル2からレベル3への早期移行を進めるために関連法規の整備を急ぐよう要望する声がある。彼らの意見によれば、現行の法規は（急速な）技術の発展に対応できておらず、産業振興の妨げになっているという。

だが、法規の専門家からは規制緩和に慎重な声が聞かれる。ある政策研究者は、財新記者の取材に対して次のような見解を示した。



「自動運転のほうが人間の運転よりも安全だという共通認識が政府や社会の間に成立し、なおかつ稀に生じる（死亡事故などの）リスクを許容できる段階にならなければ、政府が現行法規の（倫理的な）基準を変えるのは難しい」

こうした現実を前提に、自動運転技術に対する正しい理解をドライバーに促し、安全意識をいかに高めるかが、交通安全当局にとって喫緊の課題になっている。前出の公安省の王局長は、記者会見の中で次のように述べた。

「自動運転技術のレベル分類や運転支援システムの使い方に関する知識を、今後のドライバー教習や運転免許試験に組み込むことを検討中だ」

（財新記者：余聡）

※原文の配信は7月24日

（財新編集部）