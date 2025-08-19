鹿児島の特産品を集めた物産展が19日から、鹿児島市の山形屋で始まりました。集中豪雨の影響を受けた企業も自慢の一品を販売しています。

鹿児島市の山形屋で始まった「南の宝箱鹿児島ふるさと物産展」。16回目の今回は、県内23の市と町から55社・およそ1800点が販売されています。

甘辛く煮込んだ黒豚がとろける志布志市の「角煮弁当」に、タカエビを贅沢に盛り付けた鹿屋市の「タカエビ丼」。鹿児島ならではのグルメが並びます。

静岡から帰省中というこちらの家族のお目当ては?

(静岡から帰省)「安納芋が食べたくて来た」「お芋のモンブランがおいしい」

安納芋と種子島ゴールドを一緒に味わえるパフェです。

(レポーター)「安納芋ねっとり濃厚、これが本場」

そして、こちらの家族は…

(訪れた人)「桑の青汁を買った、赤ちゃんも飲むことができる」

さつま桑の青汁やお茶を販売する、わくわく園の青木智美さん。

姶良市加治木町の工場が集中豪雨で先週まで断水し、稼働できない日が続きました。

(わくわく園（姶良市加治木町） 青木智美さん)「（桑の）収穫期なので、工場が稼働できないことが大変だった。間に合ったのでありがたい」

生産者を盛り上げようと、19日は塩田知事が会場を訪れました。

県内こだわりのグルメから伝統工芸品まで。訪れた人たちはふるさとの魅力を再発見していました。

(訪れた人)「伝統工芸品が気になる」

(訪れた人)「知らないものがいっぱいある、再発見できて楽しかった」

「南の宝箱鹿児島ふるさと物産展」は、今月25日まで鹿児島市の山形屋で開かれています。

