日本生まれの24歳MFがドイツ杯初戦で2G1A大暴れ!! データサイトで超レア「10点満点」評価
デュッセルドルフ(ドイツ2部)所属のMFアペルカンプ真大が18日、DFBポカール1回戦のシュバインフルト(3部)戦にトップ下で先発出場し、2ゴール1アシストの大活躍を果たした。チームは4-2で勝利し、2回戦進出を決めた。
前半は0-1とリードされてハーフタイムを迎えたデュッセルドルフだったが、後半に一気にひっくり返した。
まずは後半21分、右サイド攻撃からアペルカンプが同点ゴールを奪うと、同23分にFWセドリック・イッテンが逆転弾。さらに同27分、アペルカンプのアシストからMFフロレント・ムスリヤが決めて突き放すと、同38分には1点を返されたが、最後に同41分、アペルカンプが2点目を沈めて勝利を決定づけた。
ドイツ人の父と日本人の母を持つ東京都出身のアペルカンプはU-18日本代表、U-21ドイツ代表の経験を持つ24歳のMF。データサイト『Sofascore』によると、この一戦ではシュート2本で2ゴールを決めたほか、パス成功率も90%(35/39)を記録したようで、約3000試合に1試合の割合で登場するとされる「10点満点」の評価点が与えられた。
