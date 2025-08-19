「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）

センバツ王者の横浜が大激闘の末、十一回にサヨナラ負けを喫し、春夏連覇の夢が絶たれた。

試合後、村田監督は涙を流す選手を見つめながら「負けて悔しい出すけど、相手の県岐阜商さんに頑張っていただきたい」と相手をたたえた。敗戦には「詰めることができなかった監督としての責任だと思います」と語った。

４点ビハインドを追いつき、九回と十回には内野５人シフトの奇策で甲子園をどよめかせた。いずれもピンチを耐えたが、十一回に力尽きた。

十一回２死一、三塁から４番・坂口に左前適時打を打たれた瞬間、奥村頼はひざに手をついて涙。中堅手の主将・阿部葉も号泣し、仲間に支えられながら整列した。

執念で激闘を演じた王者の姿に、甲子園のファンからは大きな拍手が送られた。

春夏連覇の夢ならず「試合が終わった後にホントに１年間楽しかったと。あっという間の１年でした。先輩たちも残したものは後輩たちにもすごく大きいもの。もっともっと強くなって帰ってきたい」と、来年を見据えた。