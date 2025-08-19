フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

妹さんが撮影した、最近の私服スタイルをInstagramで公開しました。

中川さんは、「最近の私の私服 もうすぐ夏が終わっちゃう！ということで ノースリーブ選びがちになってます 笑」というコメントと共に、妹さんが撮影した写真を投稿。カフェでくつろぐ姿では、黒いキャミソールタイプのトップスを着用。アイスコーヒーを片手に、リラックスした表情を見せています。

また別のコーディネートでは、紫色のノースリーブのトップスとカーキ色のパンツを合わせた爽やかなスタイルを披露。



さらに中川さんは、グレーの落ち着いた色合いの半袖のニットのワンピースを着た写真も投稿。「最近の私服」というタイトルと共に「#私服」というハッシュタグが付けられ、夏の終わりを惜しむように、ノースリーブを中心とした着こなしを楽しむ中川さんの日常が垣間見える内容となっています。

中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。

【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫

3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。

