あいみょん、へそ出しルックで夏満喫「メイクも夏っぽくて可愛い」「センス抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/19】シンガーソングライターのあいみょんが19日、自身のInstagramを更新。へそ出し私服ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】あいみょん、美ウエストチラリの夏コーデ
あいみょんは「秋が好きやけど夏の好きなところもあるよ」とつづり、私服姿や手持ち花火、ひまわりなど夏らしい写真を公開。青いシャツにグレーのパンツを合わせたコーディネートでは、引き締まった美しいウエストを見せている。
この投稿に、ファンからは「メイクも夏っぽくて可愛い」「センス抜群」「へそ出しセクシー」「可愛いとカッコいいが両立してる」「スタイルいい」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
