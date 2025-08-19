ÅìËÌ¡Á¶å½£¤ÇÌÔ½ëÆü¡ÖÈ©¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ë¤µ¡×ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç38¡î¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬¸«ÄÌ¤·¡È½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡É
¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç¤Ï38¡î¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀè¤Û¤É¡¢Íè·î°Ê¹ß¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö·§Ã«±ØÁ°¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤²¹¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤âÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç38¡îÂæ¡¢Á°¶¶»Ô¤ä¹ÃÉÜ»Ô¤Ê¤É¤Ç¤â37¡î¤òÄ¶¤¨¤ëµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¡ÊÁ°¶¶»Ô¡Ë41¡î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é³ä¤ÈÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦70²á¤®¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¤Í¡¢ÂÎ¤¬¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«¥à¥·¥à¥·¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢È©¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ë¤µ¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢Á´¹ñ24¤ÎÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï35¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ33¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë¤â½ë¤µÂÐºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÏ¢Æü¤Î½ë¤µ¤Ç¥Ý¥Ë¡¼¤¿¤Á¤â¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÒ¸÷»³¸ø±à¤³¤É¤âÆ°Êª±à¡£¾èÇÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÌ¾Êª¤Î¡È¥Ý¥Ë¡¼¡É¤Ë»ô°é°÷¤¬¿å¤ò¤«¤±¡¢ÎÃ¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¥Æ¥ó¥¸¥¯¥Í¥º¥ß¡É¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Ð¤ËÅà¤é¤»¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç½ë¤µÂÐºö¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸·¤·¤¤»Ä½ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¤¾ÝÄ£ °Û¾ïµ¤¾Ý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡µÚÀîµÁ¶µ ½êÄ¹
¡Ö²Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó½©¤Îµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â²¹·¹¸þ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤µ¤¬Ä¹°ú¤¯¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÀè¤Û¤É¡¢9·î¤«¤é11·î¤Î3¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¡£Íè·î°Ê¹ß¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¡¢½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë9·î¤È10·î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£