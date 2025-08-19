電子レンジ温め・食洗機対応！北欧デザインが映える【ナルミ】のペアマグカップがAmazonにて販売中！
愛らしく深みのあるデザイン！【ナルミ】のペアマグカップがAmazonにて販売！
ナルミのペアマグカップは、フィンランド在住のデザイナー、アンナ・エミリアが描いた愛らしくも深みのあるデザインをあしらったマグカップである。「クローバーガーデン」「グランドマザーズブーケ」2種類の絵柄のペアマグカップだ。
電子レンジでの温めや、食器洗浄機の使用にも対応しているため、忙しい毎日でも手軽に使うことができる。自然と共に生き、四季折々の花々や風景をモチーフにしたアンナの温かみのある世界観が、北欧の心地よい風を食卓に運び、日々の生活を豊かに彩ってくれる。
マグカップとしての使いやすさにもこだわっている。容量は340ccと大きめで、たっぷりと飲み物を楽しめる。朝のコーヒーやティータイム、就寝前のホットミルクなど、様々なシーンで活躍するだろう。
「クローバーガーデン」はアメリカの若いカップルから依頼されて描いた作品で、クローバーの花（黄色）、カタバミの花（白色）、苔の花（青色・紫色）が描かれている。
「グランドマザーズブーケ」は90歳になるおばあちゃんへお誕生日に贈った花束が描かれた作品で、クローバーの花（赤色）、クロッカスの花（白色）が描かれている。
専用のギフト箱に入っているため、贈り物としてもおすすめだ。どこか懐かしさを感じる北欧デザインと、ナルミが誇る高品質なボーンチャイナの融合。特別な時間を演出してくれるこのペアマグカップを、ぜひ大切な人へのギフトや、自分へのご褒美として選んでみてはどうだろうか。
