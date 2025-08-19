BTS、TXTの弟分・CORTIS、デビュー曲の英語版リリース決定 注目のSSW・Teezo Touchdownと共演
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICからデビューしたボーイグループ「CORTIS」が、デビュー曲「What You Want」の英語バージョン「What You Want (feat. Teezo Touchdown)」を22日午後1時にリリースする。
【個別ショットも】パフォーマンスも披露！ショーケースを行ったCORTIS
同曲には、Tyler, The CreatorやDrakeらと共演経験のあるアメリカのシンガーソングライター、Teezo Touchdownがフィーチャリング参加。両者は昨年ロサンゼルスでのソングキャンプで出会い、CORTISの制作姿勢に心を動かされたTeezoが快諾したことで実現した。自由な雰囲気の中で制作されたデモ音源を生かし、原曲にTeezo Touchdownの個性を融合させた形でリリースされる。
CORTISは18日に「What You Want」でデビュー。同曲のConceptual Performance Filmは翌19日午前にYouTube再生数100万回を突破し、韓国YouTube急上昇チャートやLINE MUSIC、QQ Musicのランキングにもランクインするなど好調なスタートを切った。
1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は9月8日に韓国発売、9月9日に日本発売予定。８月21日放送のMnet『M COUNTDOWN』で「What You Want」を初披露することも決定している。動き続けるランニングマシンを使ったパフォーマンスに注目だ。
【個別ショットも】パフォーマンスも披露！ショーケースを行ったCORTIS
同曲には、Tyler, The CreatorやDrakeらと共演経験のあるアメリカのシンガーソングライター、Teezo Touchdownがフィーチャリング参加。両者は昨年ロサンゼルスでのソングキャンプで出会い、CORTISの制作姿勢に心を動かされたTeezoが快諾したことで実現した。自由な雰囲気の中で制作されたデモ音源を生かし、原曲にTeezo Touchdownの個性を融合させた形でリリースされる。
1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は9月8日に韓国発売、9月9日に日本発売予定。８月21日放送のMnet『M COUNTDOWN』で「What You Want」を初披露することも決定している。動き続けるランニングマシンを使ったパフォーマンスに注目だ。