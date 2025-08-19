杉田かおる、妹とランチ満喫「幸せそうなお顔」「姉妹仲良くていいですね」 アメリカからの「一時帰国」伝える
俳優の杉田かおる（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。アメリカから一時帰国中の妹とのランチの様子を公開した。
【写真】「姉妹仲良くていいですね」「幸せそうなお顔」妹とランチ満喫中の杉田かおる
杉田は「東京駅でアメリカから一時帰国した妹とランチ やっぱりアメリカは遠いなぁ」とつづり、落ち着いた雰囲気のレストランで撮影した1枚を投稿。カレーライスやサラダが並ぶテーブルを前に、にこやかな表情を見せている。
コメント欄には「幸せそうなお顔されていますね」「ご姉妹仲良くていいですね」「大切な家族との久しぶりの再会、きっと話し尽きないことでしょうね」「優しい笑顔ですね 癒やされますよ」などの声が寄せられた。
【写真】「姉妹仲良くていいですね」「幸せそうなお顔」妹とランチ満喫中の杉田かおる
杉田は「東京駅でアメリカから一時帰国した妹とランチ やっぱりアメリカは遠いなぁ」とつづり、落ち着いた雰囲気のレストランで撮影した1枚を投稿。カレーライスやサラダが並ぶテーブルを前に、にこやかな表情を見せている。
コメント欄には「幸せそうなお顔されていますね」「ご姉妹仲良くていいですね」「大切な家族との久しぶりの再会、きっと話し尽きないことでしょうね」「優しい笑顔ですね 癒やされますよ」などの声が寄せられた。