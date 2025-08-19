¾®ÅÄÏÂÀµ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬Ãµ¤ë¡¡¡Ø²»³ÚÎ¹¿Í¡Ù¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç8·î24Æü¤ËºÆÊüÁ÷
¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ëÈÖÁÈ¡Ø²»³ÚÎ¹¿Í¡Ù¡£¾®ÅÄÏÂÀµ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²ó¤¬¡¢CS¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ8·î24Æü¤ËºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§À±ÌîÀç°ì¡ß¾®ÅÄÏÂÀµ¤Î¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡¡¡Øµï¼ò²°¤ÎÀ±ÌîÀç°ì¡Ù¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇºÆÊüÁ÷
¡¡¡Ø²»³ÚÎ¹¿Í¡Ù¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ò¡¢Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ©¾ì¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÃµ¤ê½Ð¤¹ÈÖÁÈ¡£¾®ÅÄ¤Î½Ð±é²ó¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¡¦ÀÐÀî¸üÀ¸Ç¯¶â²ñ´Û¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ömy home town¡×¡Ö°¦¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¹¥Èー¥êー¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¾®ÅÄ¤Ï17¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®ÅÄÏÂÀµ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Øµï¼ò²°¤ÎÀ±ÌîÀç°ì ー¥²¥¹¥È¡§¾®ÅÄÏÂÀµー¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎÐ¤Î³¹¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÎÐ¤Î³¹¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°¡ØLIFE-SIZE KAZUMASA ODA 1997¡Ù¡¢¡Ø¥¥ã¥Ç¥£ ÀÄÌÚ¸ù¡¿¾®ÅÄÏÂÀµ ～ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢54¥Ûー¥ë¡Ù¡¢¾ðÇ®ÂçÎ¦700²óÆÍÇËµÇ°¥·¥êー¥º¡Ø°æ¾å¿¿±û¤¬»£¤ë¾®ÅÄÏÂÀµ¡Ù¤âºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
