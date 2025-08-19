ONE OR EIGHTが、新曲「Young & Reckless」（読み：ヤングアンドレックレス）と「BET YOUR LIFE」（読み：ベットユアライフ）の2作品を連続リリースする。

8月29日に配信リリースされる第1弾楽曲「Young & Reckless」は、『Like a kid』（あの頃のように）をコンセプトに、無敵だった子供の頃の自分にもう一度会いに行くような感覚で、他人の評価に縛られず、軽やかに挑戦を楽しむ姿勢を描いた作品。米ビルボード ソングチャート『Hot 100』で初登場2位を記録したTommy Richman「Million Dollar Baby」の共同プロデューサー Kaviと、PRETTYMUCH出身のEdwin Honoretのタッグによって手がけられた。近未来的なエッジーな電子音と1990年代～2000年代のノスタルジアが交錯するビートに、ボーイバンド的な無邪気さと自由さが溶け合い、彼らの若く無鉄砲な反骨精神そのものを体現しているという。

一方、9月に配信予定の第2弾楽曲「BET YOUR LIFE」は、『Like You』（あなたらしく）をコンセプトに、自分の可能性を信じ、迷いや不安を振り切って挑戦を続ける姿勢を描いた楽曲。感情に流されず、意志を持って一歩を踏み出すその姿は、成長を続ける彼らの現在地とも重なっている。

また、ONE OR EIGHTは8月22日にマカオのギャラクシーアリーナで開催される『2025 TME live International Music Awards』（以下、『2025 TIMA』）に出演。本イベントは中国の音楽ストリーミングサービスをリードするTencent Music Entertainment Groupが主催する国際音楽アワードとなっており、当日はaespa、RIIZE、TWICE、IMP.などのアーティストも登場する。

また、ONE OR EIGHTは本日、中国におけるZ世代のSNSプラットフォーム『小紅書』（rednote）にてオフィシャルアカウントも開設した。

ONE OR EIGHTは、挑戦を楽しむ「Young & Reckless」と挑戦を続ける「BET YOUR LIFE」の2作品を通して、“自分らしく生きる”ことの多面性を表現していくという。

（文＝リアルサウンド編集部）