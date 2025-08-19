「アラスカ米ロ首脳会談」がウクライナ停戦合意案を出せずに終わり失望させるという反応が続いている。トランプ米大統領も自ら「ノーディール」という表現を使った。

２０１９年２月にベトナム・ハノイで開催された２回目の朝米首脳会談でもそうだった。世界の数百人の取材陣が集まって大きな関心を集めたが、北朝鮮の非核化談判はいかなる合意も引き出すことができなかった。

６年前のハノイ会談と今回のアラスカ会談は一見似ていたようだが、本質的には完全に異なる。決定的な差は、アラスカ会談はノーディールと評価されたとはいえ表面上に見えない「ディール」があった可能性が高いという点だ。ハノイノーディールは寧辺（ヨンビョン）核施設廃棄と北朝鮮制裁解除の交換という「スモールディール」が可能だとみた金正恩（キム・ジョンウン）委員長の判断と、北朝鮮内のすべての核兵器・施設放棄と北朝鮮制裁の全面解除を交換する「ビッグディール」が可能だとみたトランプ大統領の判断がもたらした結果だった。

これに対し今回のアラスカ会談では、両首脳が誤った判断どころか、徹底的な計算の末に各自の利益を最大化するという姿が明確だ。ロシアのプーチン大統領は国際社会の孤立を突破し、最強大国指導者の歓迎の中で自身の地位を誇示した。トランプ大統領も戦争終息の突破口を開いたと自画自賛しながら「平和仲裁者」のイメージ構築に拍車を加える姿だ。明るい表情の２人がトランプ大統領専用リムジン「ビースト」に同乗して１０分間ほど２人きりで対話をする姿は今回の会談の本当に性格を雄弁するようだった。

アラスカ会談を見ながらハノイ会談を連想したのは、トランプ大統領の視線が北朝鮮に向かうように見えるからだ。トランプ大統領はすでに何度か北朝鮮との対話再開意志を公然と表し、先月の韓国政府代表団との関税交渉では金正恩委員長の安否を尋ねたという。

もちろん朝米対話テーブルがすぐに用意されるのは難しい。しかし即興的で予測不可能なトランプスタイルを勘案すると、状況はいつでも急変する可能性がある。トランプ大統領が突然、韓半島（朝鮮半島）を主な舞台にして平和仲裁者コスプレをするシナリオも排除しがたい。金正恩委員長との仲、ノーベル平和賞という個人的な欲望、地政学的環境の変化などが絡み合えばどうなるか分からない。

２５日には韓米首脳会談が予定されている。同盟の現代化に関する議論とともに北朝鮮問題が主要議題として扱われる可能性がある。李在明（イ・ジェミョン）政権が急変する世界秩序の中で韓半島問題の主導権を逃さないためには、あらゆる可能性に綿密に備えておく必要がある。

キム・ヒョング／ワシントン総局長