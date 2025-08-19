

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45845.26 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45843.65 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45102.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)

43955.70 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43811.48 ボリンジャー:＋2σ(25日)



43546.29 ★日経平均株価19日終値



43321.91 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43213.50 6日移動平均線

42718.17 新値三本足陰転値

42520.60 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42149.78 均衡表転換線(日足)

42066.14 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41582.66 均衡表基準線(日足)

41229.71 25日移動平均線

40951.37 均衡表転換線(週足)

40800.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40176.58 13週移動平均線

39938.83 ボリンジャー:-1σ(25日)

39545.83 均衡表雲上限(日足)

39277.80 75日移動平均線

38647.95 ボリンジャー:-2σ(25日)

38436.22 200日移動平均線

38313.02 均衡表雲下限(日足)

38287.02 ボリンジャー:-1σ(13週)

38278.43 26週移動平均線

38203.00 均衡表雲上限(週足)

37357.07 ボリンジャー:-3σ(25日)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36397.46 ボリンジャー:-2σ(13週)

35756.69 ボリンジャー:-1σ(26週)

34507.91 ボリンジャー:-3σ(13週)

33234.94 ボリンジャー:-2σ(26週)

30713.20 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 94.99(前日90.62)

ST.Slow(9日) 91.96(前日89.57)



ST.Fast(13週) 96.50(前日97.62)

ST.Slow(13週) 91.60(前日91.98)



［2025年8月19日］



