　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45845.26　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45843.65　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45102.36　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
43955.70　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43811.48　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

43546.29　　★日経平均株価19日終値

43321.91　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43213.50　　6日移動平均線
42718.17　　新値三本足陰転値
42520.60　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42149.78　　均衡表転換線(日足)
42066.14　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41582.66　　均衡表基準線(日足)
41229.71　　25日移動平均線
40951.37　　均衡表転換線(週足)
40800.17　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40176.58　　13週移動平均線
39938.83　　ボリンジャー:-1σ(25日)
39545.83　　均衡表雲上限(日足)
39277.80　　75日移動平均線
38647.95　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38436.22　　200日移動平均線
38313.02　　均衡表雲下限(日足)
38287.02　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38278.43　　26週移動平均線
38203.00　　均衡表雲上限(週足)
37357.07　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36397.46　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35756.69　　ボリンジャー:-1σ(26週)
34507.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33234.94　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30713.20　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.99(前日90.62)
ST.Slow(9日)　　91.96(前日89.57)

ST.Fast(13週)　 96.50(前日97.62)
ST.Slow(13週)　 91.60(前日91.98)

［2025年8月19日］

