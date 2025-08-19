[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1364銘柄・下落1370銘柄（東証終値比）
8月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2828銘柄。東証終値比で上昇は1364銘柄、下落は1370銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが106銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8708> アイザワ証Ｇ 1681 +295（ +21.3%）
2位 <1434> ＪＥＳＣＯ 1250 +203（ +19.4%）
3位 <3672> オルトＰ 89 +7（ +8.5%）
4位 <5243> ノート 1525 +105（ +7.4%）
5位 <8918> ランド 8.5 +0.5（ +6.2%）
6位 <3687> Ｆスターズ 2120 +114（ +5.7%）
7位 <7867> タカラトミー 3752 +199.0（ +5.6%）
8位 <6740> Ｊディスプレ 17.9 +0.9（ +5.3%）
9位 <260A> オルツ 8.4 +0.4（ +5.0%）
10位 <7810> クロスフォー 171.7 +6.7（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1757> 創建エース 4.3 -0.7（ -14.0%）
2位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2700 -142（ -5.0%）
3位 <3077> ホリイフード 755.5 -39.5（ -5.0%）
4位 <1844> 大盛工業 785 -40（ -4.8%）
5位 <4017> クリーマ 292.2 -10.8（ -3.6%）
6位 <3167> ＴＯＫＡＩ 1080 -37（ -3.3%）
7位 <2743> ピクセル 148.1 -4.9（ -3.2%）
8位 <3997> Ｔワークス 3180.5 -79.5（ -2.4%）
9位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 738 -16（ -2.1%）
10位 <6029> アトラＧ 235 -5（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4568> 第一三共 3998 +35（ +0.9%）
2位 <2413> エムスリー 2350 +20.5（ +0.9%）
3位 <3289> 東急不ＨＤ 1222 +9.5（ +0.8%）
4位 <9843> ニトリＨＤ 14398.5 +83.5（ +0.6%）
5位 <6503> 三菱電 3789.9 +19.9（ +0.5%）
6位 <6645> オムロン 3900 +20（ +0.5%）
7位 <5631> 日製鋼 9366.8 +47.8（ +0.5%）
8位 <6301> コマツ 5070.9 +20.9（ +0.4%）
9位 <7269> スズキ 1983 +7.5（ +0.4%）
10位 <6762> ＴＤＫ 1964.1 +7.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1808> 長谷工 2425.4 -18.6（ -0.8%）
2位 <6701> ＮＥＣ 4612.1 -29.9（ -0.6%）
3位 <6361> 荏原 3215.3 -14.7（ -0.5%）
4位 <7205> 日野自 399.5 -1.7（ -0.4%）
5位 <6841> 横河電 4235.1 -17.9（ -0.4%）
6位 <4021> 日産化 5436.2 -22.8（ -0.4%）
7位 <4543> テルモ 2774.4 -11.6（ -0.4%）
8位 <6305> 日立建機 4689.4 -18.6（ -0.4%）
9位 <9064> ヤマトＨＤ 2439.1 -9.4（ -0.4%）
10位 <2914> ＪＴ 4746 -18（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
