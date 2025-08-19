　8月19日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2828銘柄。東証終値比で上昇は1364銘柄、下落は1370銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが106銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8708>　アイザワ証Ｇ　　　 1681　 +295（ +21.3%）
2位 <1434>　ＪＥＳＣＯ　　　　 1250　 +203（ +19.4%）
3位 <3672>　オルトＰ　　　　　　 89　　 +7（　+8.5%）
4位 <5243>　ノート　　　　　　 1525　 +105（　+7.4%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　8.5　 +0.5（　+6.2%）
6位 <3687>　Ｆスターズ　　　　 2120　 +114（　+5.7%）
7位 <7867>　タカラトミー　　　 3752 +199.0（　+5.6%）
8位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 17.9　 +0.9（　+5.3%）
9位 <260A>　オルツ　　　　　　　8.4　 +0.4（　+5.0%）
10位 <7810>　クロスフォー　　　171.7　 +6.7（　+4.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1757>　創建エース　　　　　4.3　 -0.7（ -14.0%）
2位 <212A>　ＦＥＡＳＹ　　　　 2700　 -142（　-5.0%）
3位 <3077>　ホリイフード　　　755.5　-39.5（　-5.0%）
4位 <1844>　大盛工業　　　　　　785　　-40（　-4.8%）
5位 <4017>　クリーマ　　　　　292.2　-10.8（　-3.6%）
6位 <3167>　ＴＯＫＡＩ　　　　 1080　　-37（　-3.3%）
7位 <2743>　ピクセル　　　　　148.1　 -4.9（　-3.2%）
8位 <3997>　Ｔワークス　　　 3180.5　-79.5（　-2.4%）
9位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　738　　-16（　-2.1%）
10位 <6029>　アトラＧ　　　　　　235　　 -5（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4568>　第一三共　　　　　 3998　　+35（　+0.9%）
2位 <2413>　エムスリー　　　　 2350　+20.5（　+0.9%）
3位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1222　 +9.5（　+0.8%）
4位 <9843>　ニトリＨＤ　　　14398.5　+83.5（　+0.6%）
5位 <6503>　三菱電　　　　　 3789.9　+19.9（　+0.5%）
6位 <6645>　オムロン　　　　　 3900　　+20（　+0.5%）
7位 <5631>　日製鋼　　　　　 9366.8　+47.8（　+0.5%）
8位 <6301>　コマツ　　　　　 5070.9　+20.9（　+0.4%）
9位 <7269>　スズキ　　　　　　 1983　 +7.5（　+0.4%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 1964.1　 +7.1（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1808>　長谷工　　　　　 2425.4　-18.6（　-0.8%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 4612.1　-29.9（　-0.6%）
3位 <6361>　荏原　　　　　　 3215.3　-14.7（　-0.5%）
4位 <7205>　日野自　　　　　　399.5　 -1.7（　-0.4%）
5位 <6841>　横河電　　　　　 4235.1　-17.9（　-0.4%）
6位 <4021>　日産化　　　　　 5436.2　-22.8（　-0.4%）
7位 <4543>　テルモ　　　　　 2774.4　-11.6（　-0.4%）
8位 <6305>　日立建機　　　　 4689.4　-18.6（　-0.4%）
9位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 2439.1　 -9.4（　-0.4%）
10位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4746　　-18（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース