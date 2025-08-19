アメリカがウクライナの「安全を保証する」として欧州各国に示した具体案について、アメリカメディアが報じました。米軍の派遣は含まれておらず、欧州各国が派遣する平和維持部隊への軍事支援にとどめるとしています。

18日に行われたトランプ大統領と欧州各国の首脳らとの会談では、ウクライナの「安全を保証する」方策についても協議が行われました。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカが提示した案では、ウクライナに米軍を派遣することはなく、欧州各国が派遣する平和維持部隊への武器支援などにとどめているということです。

一方、もう一つの焦点の「領土問題」をめぐっては、プーチン大統領の領土要求に理解を示しているとされるトランプ氏に対し、欧州各国の首脳が“もしトランプ氏の地元・フロリダ州を明け渡せと要求されたら”という例えを使って、ウクライナの立場を説明したということです。

またNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長は、アメリカ・FOXニュースのインタビューに対し、ウクライナの「安全の保証」には日本やオーストラリアも含めたおよそ30か国が関与する方向で調整していることを明らかにしました。