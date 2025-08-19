回転寿司に激ハマりした溝端淳平「週に多い時は4回くらい」フェア調べて行く

俳優の溝端淳平（36歳）が、8月18日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開された「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。回転寿司に激ハマりして、「週に多い時は4回くらい」行っていると語った。



連続ドラマ「リベンジ・スパイ」に出演している溝端淳平が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。溝端は最近、回転寿司に激ハマりしているそうで、「ちょうどコロナの時に、なるべくあの、店員さんと接せずに自分の時間で食べられるというので、回転寿司に行ったら今の回転寿司の進化にびっくりして」と話す。



溝端は「どこの回転寿司もめちゃくちゃうまいんですよ。そっからすごくハマって。週、今多い時、4回ぐらいは。都内の回転寿司店はほぼ行ってますね。ローテーションで。それぞれの良さがある」と、様々な店舗のフェアなどを事前に調べて行っていると語った。