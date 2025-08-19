横浜―県岐阜商

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で第13日が行われた。春夏連覇を目指す横浜（神奈川）と県岐阜商（岐阜）の準々決勝第3試合は壮絶な一戦に。ネットでも目が離せないファンが続出した。

準々決勝の第3試合がとてつもない大激戦となった。

先制した県岐阜商が加点し4-0とリードしたが、6回に横浜が3点返すと8回に同点に追いつき、試合はそのままタイブレークの延長に突入した。

10回表に横浜が3点を奪ったものの、県岐阜商は諦めない。無死満塁から小鎗稜也（3年）の3点適時二塁打で同点に。その後は横浜が春王者の意地を見せてピンチをしのぎ、10回でも決着はつかなかった。

壮絶な死闘にネットの高校野球ファンも目が離せない。Xには「仕事中に甲子園見てるのわいだけじゃないはず」「甲子園熱すぎ」「甲子園の横浜岐阜商戦が激アツ。仕事してる場合じゃないぜ」「大激闘やな甲子園」「やばい、ほんとに、これだから甲子園は！！！」「横浜負ける…と思ったけど凌いだ」「負けると思ったのに、県岐阜商の粘りはやばい、、、」などの声であふれていた。また、両校の名前はXにトレンド入りした。

試合は11回、県岐阜商が2死一、三塁から坂口路歩（3年）の左前打で劇的なサヨナラ勝ち。横浜を8-7で撃破し、準決勝に駒を進めた。



（THE ANSWER編集部）