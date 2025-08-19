¤À¤«¤éÉû¶È¤Ç¹¹ð¥Þ¥ó»þÂå¤Î¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¡Ä¥Ë¡¼¥Á¥§¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¸¤ó¤À"ÆÀ°Õ¤Ç²Ô¤°¶Ã¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜ²¼Í§¾´¡ØÉÔ¾òÍý¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ò¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¸ÅÅµ¶µÍÜ¤ÎÃÎ·Ã¡×¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿À¤Ï»à¤ó¤À¡×¥Ë¡¼¥Á¥§Å¯³Ø¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£
¡½¡½¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ
¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ëÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Æ³°¡¢Èà¤Î»×ÁÛ¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤ÎÈà¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿À¤Ï»à¤ó¤À¡×
¤Ê¤ó¤À¤«ÂçÃÀ¤Ç¡¢È³Åö¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥°¥Ã¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ï¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤¬Á±¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Á±¤¤
¡½¡½¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤Ï¡©
¥Ë¡¼¥Á¥§¤¬À¸¤¤¿19À¤µª¸åÈ¾¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ÎÈ¯Ã£¤Ç¡¢´î¤Ó¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ê³Ø¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Ï¿À¤¬Â¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±î¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯Ê¤¤µ¤ì¤Æ¡¢º®Íð¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ï¡Öº®Íð¤·¤Æ¶±¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¿À¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
º£¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ï¿À¤«¤é´î¤Ð¤ì¤è¤¦¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿Æ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¿À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¿À¤Î´é¿§¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤«¤¬¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤Î´é¿§¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ö¿À¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¿ÍÎà¤Ï¡¢Æ»ÆÁ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤É¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ï¡¢¡Ö¿À¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÁ±°¤Î´ð½à¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬Á±¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Á±¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤¤¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¥Ë¡¼¥Á¥§¤ÏÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¤éÁ±°¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤ò¡Öµ®Â²¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á±°¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼«¤éÁ±°¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤ò¡Öµ®Â²¡×¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò¡ÖÅÛÎì¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¡¼¥Á¥§¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â²á·ã¤Ç¤¹¡£
Á±°¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¤Î¤âµö¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç°Â¿´¡ª¡¡Âç³Ø¤ËÃå¤Æ¹Ô¤¯»äÉþ10Áª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿¿»÷¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¡Ö¹â¹»¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤¿À©Éþ²ÁÃÍ¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤¿²ÁÃÍ¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²ÁÃÍ¼«ÂÎ¤ÏÃ¯¤«¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÛÎì¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Öµ®Â²¡×¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢Âç³ØÆâ¤òïèÊâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¡¢´ñÈ´¤Ë¸«¤¨¤ëÉþÁõ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¾åÃå¤Ë¤³¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤½¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤»¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°Æ³°¥¢¥ê¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÍ§¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öµ®Â²¡×¤Ï¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ï¡¢¿À¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¿ÍÎà¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Öµ®Â²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£¤Î»Å»ö¤¬Ã±Ä´¤Ç¡¢¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¿Í
¡¦²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í
¡¦ÆÈÎ©¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í
¢£¡Ö¤ªº¤¤ê¤´¤È²ò·è¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿»Å»ö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤
¤µ¤Æ¡¢Âà¿¦¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å»Ê¤ÏËÍ¤Î·èÃÇ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ç°÷¤òÊä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ1Ç¯´ÖÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤ò¤ä¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²¿¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢µ¯¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ªº¤¤ê¤´¤È¤òÃµ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤â¡¢¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹¹ð¥Þ¥ó¤â¡ÖºÇ¶á¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¼ã¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤ªº¤¤ê¤´¤È²ò·è¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿»Å»öÃµ¤·¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Âç¤¤¤ËÀè½Ò¤Î¥Ë¡¼¥Á¥§¤Î»×ÁÛ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤È¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤¬¼¸Ó£¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ãë¿©¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥½¡¼¥¹¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤ªº¤¤ê¤´¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤Ï¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤«¤é±ø¤ì¤ò¼è¤êµî¤ê¡¢Çò¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ìÅÙ²õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸µ¤ËÌá¤¹ºî¶È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Öµ®Â²¡×Åª¤Ê¾¦Çä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤Ë¼ºÎé¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À±ø¤ì¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÙû¿å²Ã¹©¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¸ÃÏ¤ËÝî¤ß¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ø¤ì¤¿¸å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¡Ö±ø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤«¡Ö¥Î¡¼¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤ò
ËÍ¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤¬ÂçÀª½¸¤Þ¤ë²ñ¤Ç¡¢¾ì¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¸Æ¤Ö¡£
¤³¤ì¤â¤ªº¤¤ê¤´¤È²ò·è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î°è¤Ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤Ï¤è¤¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀ§Èó¡¢Ì¾»É¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢¡ÖÌ¾»É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¾å¡¢Ì¾»ì¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤âÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÏÌ¾»É¸ò´¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬¶áÆüÃæ¤ËºÅ¤·Êª¤ò¼çºÅ¤·¤Ê¤¤¤«¤®¤êÈ¯Ãí¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂÔ¤Á¡×¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹ð¥Þ¥ó¤Î»Å»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾¦ÉÊ¡¢¤¼¤ÒÀëÅÁ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤«¡Ö¥Î¡¼¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÏÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ËÜ¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢2¡¢3000±ßÄøÅÙ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤òËÜ¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ç¤¤ë¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÓÏ¤à¡×
¤½¤Î¤È¤¡¢»³ºêË»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢À¯ºâ³¦¤ÎÂçÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Èà¤é¤Ï¸æºÂÉß¤Ç¾®±´¤òÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¿Í´Ö¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ñÌ£¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤³¤½¥Ë¡¼¥Á¥§¤¬µá¤á¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤À¤È¹çÅÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÃÎ¿Í¤ÏËÍ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¼ñÌ£¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢ÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ê¤é¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÁÏÂ¤¤·¤í¡×¤È¸À¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤È·è¤á¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä»Î¶È¤Î½¸¤Þ¤ë²ñ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç1¿Í¤À¤±¤Î¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Ì¾»É¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¢¤ëÀ½Â¤¶È¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¿è¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¾®±´¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤³¤¦¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤ä¡£ÌµÂÌ¤ò¾µÃÎ¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ò¤ä¤ì¡×¡£
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤º¡¢¿è¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¹â²Á³Ê¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤¤¤¦Éû¶È¤Ï¡¢¹¹ð¥Þ¥ó»þÂå¤Î¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÓÏ¤à¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÍ¤ÏÂà¿¦¸å¤â¤³¤ÎÆ»¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢½Ò¤Ù200¿Í°Ê¾å¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤ªº¤¤ê¤´¤È²ò·è¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤¬µá¤á¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
µÜ²¼ Í§¾´¡Ê¤ß¤ä¤·¤¿¡¦¤È¤â¤¢¤¡Ë
¸ÅÅµ¶µÍÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼³ØÄ¹
1987Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¡¢Å¯³Ø¡¦Ê¸³Ø¡¦»×ÁÛ¤ÎËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿ôÉ´ºý¤òÆÉ¤ßµù¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ËÆþ¼Ò¡£»Å»ö¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤¿¤Ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Å¯³Ø¡¦Ê¸³Ø¡¦»×ÁÛ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÂà¿¦¤·¡¢2019Ç¯¡¢ºÎ»»ÅÙ³°»ë¤Ç¡¢¶µÍÜ¤ò³Ø¤Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¸ÅÅµ¶µÍÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤òÂçºåÅ·Ëþ¶¶¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£2020Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÌÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë°Ü¹Ô¡¢2022Ç¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¡ÊÅÐÏ¿¼Ô¿ô3500Ì¾¡Ë¡£ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡¢ÐÇ¶µÂç³Ø¡¢µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø¤Ê¤É¤Ç¹Ö±é¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡£
----------
¡Ê¸ÅÅµ¶µÍÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼³ØÄ¹ µÜ²¼ Í§¾´ ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡á¤µ¤³¤¦¤ì¤¤»Ò¡Ë