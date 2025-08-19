ホテルニューグランドは、9月1日〜10月15日までの期間限定で「プリン・ア・ラ・モード パフェ」を販売する。

戦後の接収時代に、滞在をしていたアメリカ人将校夫人に喜んでもらいたいという想いで創作した「プリン・ア・ラ・モード」は、同ホテル発祥のデザート。パフェスタイルにアレンジした同商品は2022年から毎年期間限定で販売をしており、今年も消費者からの再販の要望を受け、より美しく贅沢にアレンジして提供する。「プリン・ア・ラ・モード」の彩りある華やかなビジュアルを活かし、トップには伝統のプリンを主役に、リンゴやプルーン、生クリーム、さくらんぼをトッピング、グラスには自家製のバニラアイスや色鮮やかなフルーツを重ね、ヨーグルトムースで層を作り、一匙ごとに多彩な美味しさに出会えるパフェに仕上げた。グラスの最後になめらかなカスタードクリームとほろ苦いカラメルを入れることで最後の一口まで“プリン”を味わうことができる。昭和生まれのデザート「プリン・ア・ラ・モード」の魅力を、令和のアレンジで楽しめる限定のパフェを、この機会にぜひ食べてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：9月1日（月）〜10月15日（水）

価格：2500円（税・サービス料込）

提供店舗：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェ

問合せ：本館1階 コーヒーハウス ザ・カフェまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代表）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp