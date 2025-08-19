お笑いタレント三又又三（58）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。千葉県内の不動産会社で働くことになった経緯を明かした。

三又は水道橋博士とともに出演。博士から「不動産屋さんになるっていうこと自体が、自分が興味のある仕事をしているわけじゃないじゃない。たまたま拾われただけじゃない」と語った。

三又は「たまたまですね。たまたまイベントをいただいて。僕がそのとき家がなくて、ガラガラ持って家出娘みたいに、ガラガラ持ってあいさつ行ったら、なめ回すように僕を見て、『コイツ部屋ねえな』って思ったんでしょうね。（社長が）『部屋ないんでしょ？部屋借りる？』 って自分の物件をね。（自分が）『え、だっていいんですか？』って言ったら、（社長が）『大丈夫大丈夫、俺保証人になってあげるから』って」と部屋を借りたことを明かした。

三又は社長から「普段何やってるの？」と質問され、「いや別に…」と答えたことを明かし、社長から「働く？」と誘われたことを語った。三又は「『だって僕宅建もないし運転免許もないし、パソコンもいじれません』。（社長が）『大丈夫大丈夫』って。翌日から働いてたんですよ」と明かした。

博士は「三又さん運転免許もないんだ。よくそれで営業が務まるな」と笑った。