１７日、大阪・関西万博の中国パビリオンで行われた中国国際航空の特別イベント「ＡＩＲ ＣＨＩＮＡ ＤＡＹ」。（東京＝新華社記者／岳晨星）

【新華社大阪8月19日】中国国際航空は17日、大阪・関西万博の中国パビリオンで特別イベント「AIR CHINA DAY」を開催した。インタラクティブ体験や心温まるストーリーを通じて「空の懸け橋」としての企業の使命と役割を示し、世界各地の入場者約1万2千人が参加した。

中国の航空投資会社、中国航空集団の副総経理で中国国際航空副総裁の閻非（えん・ひ）氏、中国パビリオンの章書靖（しょう・しょせい）館長、在大阪中国総領事館の方煒（ほう・い）代理総領事、大阪観光局の溝畑宏理事長らが出席したほか、鳩山由紀夫元首相が書面で祝辞を寄せた。

１７日、中国国際航空の特別イベント「ＡＩＲ ＣＨＩＮＡ ＤＡＹ」であいさつする中国航空集団副総経理、中国国際航空副総裁の閻非氏。（東京＝新華社記者／岳晨星）

閻氏はあいさつで、昨年が中日航空路線就航50周年であったことに触れ、中国国際航空や傘下の深圳航空、山東航空、マカオ航空は世界の航空市場が着実に回復に向かう中、中日間の旅客便が既に週600便を超えていると紹介。中国国際航空は今後も中日路線を拡大させ、両国民の友好往来のため、新たに大きく貢献していくと表明した。

会場では、中国国際航空の職員が同社の発展の歩みや運航路線を説明したほか、デジタル化によるサービス向上の成果やグリーン（環境配慮型）低炭素化に向けた革新的取り組みを紹介。国産大型旅客機C919の模型も展示され、スタンプラリーには多くの人が参加した。（記者/岳晨星）