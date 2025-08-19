バット放り投げから“一触即発”の事態に　パイレーツとブルージェイズの「ベンチが空になった」口論で乱闘寸前

パイレーツとブルージェイズの一戦で一触即発の事態に(C)Getty Images

パイレーツとブルージェイズの一戦で、乱闘寸前の騒ぎが起きた。パイレーツのトミー・ファムのバットフリップを巡って、両軍がベンチから飛び出し、場内は一時騒然となった。

【動画】バット放り投げで！？一触即発のムードになった問題のシーン

問題のシーンはパイレーツが3−2とリードして迎えた7回一死一、二塁、ファムがブレンドン・リトルから四球を選んで出塁した際、本塁上でバットを回転させて放り投げたことが発端となったようで、ブルージェイズの捕手であるタイラー・ハイネマンとファムが何やら言葉を交わし、言い合い争いに発展。両軍ベンチから選手が次々とやってきて、乱闘寸前の事態となった。

カナダのスポーツサイト『Sportsnet』はこのシーンの映像を添えて「ブルージェイズとパイレーツのベンチが空になった。トミー・ファムとタイラー・ハイネマンが口論したためだ」と綴った。

一触即発のムードの中、最悪の事態は免れたものの、後味の悪い試合となった。結果は5−2でパイレーツが勝利を収めている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]